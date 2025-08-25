Созданный для Китая Motorola Edge 60 Pro с деревянной отделкой выбрался из страны

Продажи версии Walnut Finish начнутся 25 августа 2025 года через Flipkart и официальный сайт Motorola India. Цена также не изменилась. Специальных предложений на запуск пока нет.

Motorola Edge 60 Pro оснащён чипом MediaTek Dimensity 8350 Extreme, графикой Mali-G615 MC6, LPDDR5X RAM и UFS 4.0 памятью. Работает на Android 15 с обещанными тремя годами обновлений системы и четырьмя годами безопасности.

Смартфон получил 6,7-дюймовый изогнутый pOLED-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1400 нит. Камеры: 50 МП основная с оптической стабилизацией, 50 МП ультраширокая, 10 МП с 3-кратным зумом и 50 МП фронтальная.

Батарея 6000 мАч поддерживает 90 Вт проводной и 15 Вт беспроводной зарядки. Среди функций: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, стереодинамики Dolby Atmos, сканер отпечатка в экране, защита от воды и пыли IP68/69 и военный стандарт MIL-STD 810H.