Телефоны
Сегодня 14:40
Созданы чётки с «умным» крестом
Активировать их можно, перекрестившись
В Ватикане представили электронные чётки с «умным» крестом. По сути, их можно использовать как фитнес-браслет, а активируются они после того, как владелец чёток перекрестится.
Внешне чётки почти ничем не отличаются от обычных. Их браслет составляют десять бусин из гематита и чёрного агата. В кресте же установлен специальный чип, собирающий данные о владельце. Поэтому, в принципе, девайс можно использовать в качестве обычного фитнес-трекера (если воззрения позволяют).
Устройство подключается к мобильному приложению для iOS и Android. СМИ сообщают, что девайс способен отслеживать процесс чтения молитвы Розария, при которой верующий перебирает чётки.
Необычное устройство уже поступило в продажу. Стоит оно 99 евро (около 7000 рублей).
Самое читаемое