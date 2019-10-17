Созданы чётки с «умным» крестом

Внешне чётки почти ничем не отличаются от обычных. Их браслет составляют десять бусин из гематита и чёрного агата. В кресте же установлен специальный чип, собирающий данные о владельце. Поэтому, в принципе, девайс можно использовать в качестве обычного фитнес-трекера (если воззрения позволяют).

Устройство подключается к мобильному приложению для iOS и Android. СМИ сообщают, что девайс способен отслеживать процесс чтения молитвы Розария, при которой верующий перебирает чётки.

Необычное устройство уже поступило в продажу. Стоит оно 99 евро (около 7000 рублей).