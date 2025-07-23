Создатель «позолоченных» складных смартфонов признал вину в мошенничестве

Escobar Phone выпускала компания Escobar Inc., основанная братом Пабло Эскобара — Роберто Эскобаром. Первый телефон, Escobar Fold 1, стоил 349 долларов и был переименованным Royole FlexPai. Его преемник, Escobar Fold 2, за 399 долларов, оказался Galaxy Fold, ещё и с плохо скрытым логотипом Samsung.

Генеральный директор компании Олоф Густафссон позже признал, что телефоны были либо некачественными, либо возвращенными, либо залежавшимися на складах. При этом подавляющее большинство телефонов просто не отправлялись покупателям.

CEO был арестован в Испании и экстрадирован в США. Он признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег и готов выплатить пострадавшим до 1,3 миллиона долларов. Судебное заседание по делу назначено на 5 декабря, и ему грозит до 20 лет тюрьмы.