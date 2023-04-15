Создатель "прозрачного" смартфона Nothing сделал обзор Samsung Galaxy S23 Ultra

Он рассказал, что потерял интерес к Samsung, пока в его руки не попал Galaxy S23 Ultra. В своем обзоре он хвалит почти безупречное аппаратное обеспечение телефона, но критикует программное обеспечение, которое, по его мнению, имеет сходство с моделями 12-летней давности.

Он также подчеркивает сходство в дизайне между Galaxy S23 Ultra и его предшественником, Galaxy S22 Ultra, выпущенным в прошлом году.

Пей утверждает, что стилус S-Pen не очень полезна и занимает слишком много места. Он также рассказал, что важность 200 мегапикселей в камере преувеличена.

Основная критика Пея в адрес Galaxy S23 Ultra касается предустановленных приложений, он утверждает, что их слишком много по сравнению с телефонами компании Nothing. Однако он завершает свой обзор на позитивной ноте, заявляя, что все в отрасли должны уважать Samsung, потому что без них экосистема Android не была бы такой, какая она есть сейчас.