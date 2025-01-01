Спасение VR-шлем Apple Vision Pro от забвения увидели в 3 ключевых обновлениях

Во-первых, Apple Intelligence, которая, вероятно, появится в visionOS 3, может превратить Siri в более способный инструмент для «пространственных» действий. Взаимодействие с помощью голоса особенно важно для Vision Pro, и интеграция передовых функций ИИ может значительно улучшить общий опыт.

Во-вторых, игры остаются недостаточно развитой областью для Vision Pro. Хотя Apple Arcade предлагает специальные игры, отсутствие поддержки VR-контроллеров ограничивает его потенциал. Ожидаемая совместимость с контроллерами PlayStation VR2 может изменить ситуацию, но Apple должна «продемонстрировать более сильную приверженность играм», чтобы конкурировать с другими VR-шлемами.

И наконец, необходимо расширять контент для иммерсивного видео. Эта отличительная функция пользуется каким-никаким спросом, но ее доступность ограничена.

Если Apple сможет добиться успеха на этих направлениях — искусственный интеллект, игры и видео — Vision Pro может спастись об забвения.