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Опубликовано 01 января 2025, 14:46
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Спасение VR-шлем Apple Vision Pro от забвения увидели в 3 ключевых обновлениях

Успех Vision Pro в 2025 году может зависеть от этих ключевых обновлений
Apple Vision Pro может наконец стать лучше после своего дебюта в 2024 году, но для того, чтобы 2025 год стал для устройства «годом прорыва», необходимо провести несколько важных обновлений, пишет 9to5Mac.
Спасение VR-шлем Apple Vision Pro от забвения увидели в 3 ключевых обновлениях

© Apple

Во-первых, Apple Intelligence, которая, вероятно, появится в visionOS 3, может превратить Siri в более способный инструмент для «пространственных» действий. Взаимодействие с помощью голоса особенно важно для Vision Pro, и интеграция передовых функций ИИ может значительно улучшить общий опыт.

Во-вторых, игры остаются недостаточно развитой областью для Vision Pro. Хотя Apple Arcade предлагает специальные игры, отсутствие поддержки VR-контроллеров ограничивает его потенциал. Ожидаемая совместимость с контроллерами PlayStation VR2 может изменить ситуацию, но Apple должна «продемонстрировать более сильную приверженность играм», чтобы конкурировать с другими VR-шлемами.

И наконец, необходимо расширять контент для иммерсивного видео. Эта отличительная функция пользуется каким-никаким спросом, но ее доступность ограничена.

Если Apple сможет добиться успеха на этих направлениях — искусственный интеллект, игры и видео — Vision Pro может спастись об забвения.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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