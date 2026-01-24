Специалисты прояснили слухи о пропаже Dynamic Island в будущих iPhone 18 Pro

Ранее несколько источников предполагали, что Apple может полностью спрятать под экран сканеры Face ID в iPhone 18 Pro, оставив только одну небольшую «дырку» для фронтальной камеры.

Однако известные специалисты по дисплеям, включая заслуживающего аналитика Росса Янга, теперь опровергают эти слухи. Они поясняют, что некоторые ранние сообщения были основаны на неверном переводе.

Что же ожидать на самом деле?

— Фронтальная камера останется в центре.

— Сканер Face ID тоже не будет полностью скрыт — для него и камеры по-прежнему будет небольшое отверстие в дисплее.

— Это отверстие всё же станет меньше, чем в текущих моделях.