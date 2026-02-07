Специальный режим в iPhone помешал ФБР получить доступ к данным журналиста

В январе этого года агенты ФБР провели обыск в доме репортёра Ханны Натансон в рамках расследования утечек секретной информации. Были изъяты несколько устройств, включая iPhone 13.

Однако специальная группа ФБР по компьютерному анализу не смогла получить информацию со смартфона. Как указано в судебных документах, причиной стал активированный на устройстве Lockdown Mode. Спустя две недели после обыска доступ к данным всё ещё не был получен.

Что такое Lockdown Mode? Представленный в 2022 году, он предназначен для очень узкого круга лиц. Когда режим включён: