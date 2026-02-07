Телефоны
Опубликовано 07 февраля 2026, 20:27
1 мин.

Специальный режим в iPhone помешал ФБР получить доступ к данным журналиста

Lockdown Mode
Режим максимальной защиты Lockdown Mode в iPhone успешно предотвратил попытку ФБР извлечь данные с телефона журналистки The Washington Post, пишут СМИ со ссылкой на документы суда.
В январе этого года агенты ФБР провели обыск в доме репортёра Ханны Натансон в рамках расследования утечек секретной информации. Были изъяты несколько устройств, включая iPhone 13.

Однако специальная группа ФБР по компьютерному анализу не смогла получить информацию со смартфона. Как указано в судебных документах, причиной стал активированный на устройстве Lockdown Mode. Спустя две недели после обыска доступ к данным всё ещё не был получен.

Что такое Lockdown Mode? Представленный в 2022 году, он предназначен для очень узкого круга лиц. Когда режим включён:

  • Блокируются большинство вложений в сообщениях.

  • Ограничиваются некоторые веб-технологии в браузере.

  • Запрещаются звонки FaceTime от неизвестных контактов.

  • Отключается возможность подключения аксессуаров.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
