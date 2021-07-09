Спецслужбы продали сотни шпионских Google Pixel, чтобы поймать преступников

ФБР организовало продажу смартфонов с мессенджером Anom, который якобы позволял вести защищённую переписку. Эти устройства распространили среди преступников. ФБР смогло читать их переписки, и потому в итоге провело операцию по поимке сотен человек.

Выяснилось, что агенты ФБР использовали для расследования модели Google Pixel, а именно 3a и 4a. На них применялась кастомная ROM-сборка — Arcane OS. Что интересно, у смартфонов в панели быстрого доступа был значок для немедленной очистки памяти. Но очистки на самом деле не происходило.

Сообщается, что некоторые модифицированные Google Pixel были проданы на eBay и Craigslist. То есть они до сих пор находятся в обращении.