Список смартфонов Xiaomi, которые получат новую MIUI 14

10:28, 27 февраля 2023
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Список смартфонов Xiaomi, которые получат новую MIUI 14Среди них Xiaomi 12T Pro
На мероприятии по глобальному запуску серии Xiaomi 13 на MWC 2023 компания объявила список из 18 устройств, которые вскоре должны получить MIUI 14.
Фото: Unsplash
К сожалению, точные сроки обновления не были указаны. Известно только, что развёртывание начнётся в конце первого квартала.
Ниже на картинке можно увидеть список моделей:
Xiaomi
Важно отметить, что это не окончательный список, и в будущем больше устройств получат MIUI 14.