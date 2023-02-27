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10:28, 27 февраля 2023
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Список смартфонов Xiaomi, которые получат новую MIUI 14

Среди них Xiaomi 12T Pro

На мероприятии по глобальному запуску серии Xiaomi 13 на MWC 2023 компания объявила список из 18 устройств, которые вскоре должны получить MIUI 14.

Список смартфонов Xiaomi, которые получат новую MIUI 14

Фото: Unsplash

К сожалению, точные сроки обновления не были указаны. Известно только, что развёртывание начнётся в конце первого квартала.

Ниже на картинке можно увидеть список моделей:

Список смартфонов Xiaomi, которые получат новую MIUI 14

Xiaomi

Важно отметить, что это не окончательный список, и в будущем больше устройств получат MIUI 14.

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