Список устройств, которые представит Apple на ближайшей презентации

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Список устройств, которые представит Apple на ближайшей презентации7 девайсов
Один из ведущих торговых партнёров Apple в Азиатско-Тихоокеанском регионе начал подготовку к продажам новых iPhone и iPad, которые компания собирается представить в сентябре. Благодаря этому мы получили список устройств.
Apple старается до последнего держать в секрете информацию о новых девайсах. Тем не менее, многие из партнёров компании оказываются хорошо осведомлены об основных деталях, связанных с устройствами, заранее.
Один из таких партнёров предоставил следующий список:
iPhone 14
iPhone 14 mini
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPad 10.2 (10-е поколение)
iPad Pro 12.9 (6-е поколение)
iPad Pro 11 (4-е поколение)