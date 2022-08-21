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Список устройств, которые представит Apple на ближайшей презентации

7 девайсов
Один из ведущих торговых партнёров Apple в Азиатско-Тихоокеанском регионе начал подготовку к продажам новых iPhone и iPad, которые компания собирается представить в сентябре. Благодаря этому мы получили список устройств.
Список устройств, которые представит Apple на ближайшей презентации

Apple старается до последнего держать в секрете информацию о новых девайсах. Тем не менее, многие из партнёров компании оказываются хорошо осведомлены об основных деталях, связанных с устройствами, заранее.

Один из таких партнёров предоставил следующий список:

  • iPhone 14

  • iPhone 14 mini

  • iPhone 14 Pro

  • iPhone 14 Pro Max

  • iPad 10.2 (10-е поколение)

  • iPad Pro 12.9 (6-е поколение)

  • iPad Pro 11 (4-е поколение)

Источник:91mobiles
Теги:
#Apple
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#iPhone 14
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