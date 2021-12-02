Спрос на iPhone 13 упал

Так, источники говорят о том, что известно о снижении спроса на серию iPhone 13 стало от представителей американской компании. Об этом, как выяснилось, Apple призналась поставщикам компонентов.

Напомним, что нескольким ранее в сеть просочилась информация о том, что Apple планирует снизить производство iPhone 13 в текущем году. Обусловлено это глобальной проблемой дефицита чипа.

В конце ноября известный аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо заявил, что уже в ближайшее время американская компания Apple выпустит первый AR-шлем. Впоследствии Bloomberg Марк Гурман отметил, что анонса новинки в 2022 году не означает, что каждый желающий сможет приобрести его в скором времени.