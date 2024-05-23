Спрос на смартфоны Huawei Pura 70 в России вырос на 35%

Предварительных заказов на серию Pura 70 было на 35% больше, чем на серию P 60 за аналогичный период прошлого года, пишет пресс-служба. Новая серия также принесла на 56% больше прибыли, чем ее предшественник.

Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra оснащены телемакрообъективом с большой диафрагмой f/2.1. Фокусное расстояние и 35-кратный макрозум позволяют запечатлеть мельчайшие детали при слабом освещении.

Серия также оснащена дисплеем нового поколения HUAWEI X-True со сверхвысоким разрешением, плотностью пикселей 460 ppi и пиковой яркостью 2500 нит. Благодаря новому поколению стекла Kunlun Glass серия Pura 70 на 100% более устойчива к повреждениям при падениях.

Новые смартфоны стали доступны для покупки с сегодняшнего дня, 23 мая.