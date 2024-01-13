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06:00, 13 января 2024
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Спутники Starlink для мобильной связи начали рассылать SMS-сообщения

Спутники напрямую подключаются к телефонам

Благодаря запуску 2 января 2024 года 6 новых спутников системы Starlink для американских пользователей расширились возможности мобильной связи.

Спутники Starlink для мобильной связи начали рассылать SMS-сообщения

© Ferra.ru

Новые спутники космической группировки Starlink начали рассылать SMS-сообщения, напрямую подключаясь к телефонам. Это делает мобильную связь доступной даже в местах, где нет сотовых вышек и сети. И первые пользователи уже получили SMS. Одни них были: «Новый телефон, кто это?», «Никогда не видел такой связи» и «Очень вау».

В настоящее время SpaceX вывела на орбиту более 5250 спутников. В компании объяснили, что раньше непосредственная связь между космическими аппаратами и земными телефонами была ограничена большой дистанцией между аппаратами, быстрым движением спутников по орбите и слабыми антеннами мобильных телефонов.

Но с появлением кремниевых фазированных решёток и современных алгоритмов связи проблема стала решаема.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#спутник
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#спутниковая связь
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#SpaceX
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#Starlink
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