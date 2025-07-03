Спутниковая связь позволит отправлять сообщения даже там, где нет сотовой сети или Wi-Fi. При этом iPhone для работы этой функции не потребуется — всё будет работать прямо с часов. Также часы будут поддерживать особый формат 5G, разработанный специально для носимых устройств. Сейчас Apple Watch Ultra поддерживают только LTE.

Помимо этого, ожидаются и другие улучшения: новый процессор S10 или более мощный, ускоренная зарядка, а также улучшенный экран с широким углом обзора, повышенной яркостью и частотой обновления для режима Always-On Display. Эти новшества уже появились в Apple Watch Series 10.

Также Apple работает над функцией измерения давления, но пока неизвестно, успеют ли её добавить в Ultra 3.

Официальный анонс ожидается примерно через два месяца.