Спутниковая связь iPhone 14 спасла жизнь паре, слетевшей с дороги на автомобиле

Спутниковая связь iPhone 14 спасла жизнь паре, слетевшей с дороги на автомобилеОтправила координаты спасателям
Функция экстренного вызова помощи через спутник появилась в iPhone 14 недавно, однако уже есть сообщения о том, что она принесла пользу. На днях в Калифорнии произошла удивительная спасательная операция, которая была бы невозможна без смартфона Apple.
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По данным правоохранительных органов и служб экстренного реагирования, автомобиль с двумя пассажирами слетел с Анхелесского лесного шоссе в каньон. iPhone 14 одного из пассажиров зафиксировал эту аварию благодаря новой функции Crash Detection.
В каньоне у пассажиров не было сотовой связи, но сработала функция спутниковой связи. Она же передала экстренным службам точные данные о местонахождении. В конце концов с помощью вертолёта спасателям удалось поднять пострадавших из каньона и доставить их в местную больницу.