Спутниковая связь iPhone 14 спасла жизнь паре, слетевшей с дороги на автомобиле

По данным правоохранительных органов и служб экстренного реагирования, автомобиль с двумя пассажирами слетел с Анхелесского лесного шоссе в каньон. iPhone 14 одного из пассажиров зафиксировал эту аварию благодаря новой функции Crash Detection.

В каньоне у пассажиров не было сотовой связи, но сработала функция спутниковой связи. Она же передала экстренным службам точные данные о местонахождении. В конце концов с помощью вертолёта спасателям удалось поднять пострадавших из каньона и доставить их в местную больницу.