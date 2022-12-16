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14:56, 16 декабря 2022
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Спутниковая связь iPhone 14 спасла жизнь паре, слетевшей с дороги на автомобиле

Отправила координаты спасателям

Функция экстренного вызова помощи через спутник появилась в iPhone 14 недавно, однако уже есть сообщения о том, что она принесла пользу. На днях в Калифорнии произошла удивительная спасательная операция, которая была бы невозможна без смартфона Apple.

Спутниковая связь iPhone 14 спасла жизнь паре, слетевшей с дороги на автомобиле

Фото: Unsplash

По данным правоохранительных органов и служб экстренного реагирования, автомобиль с двумя пассажирами слетел с Анхелесского лесного шоссе в каньон. iPhone 14 одного из пассажиров зафиксировал эту аварию благодаря новой функции Crash Detection.

В каньоне у пассажиров не было сотовой связи, но сработала функция спутниковой связи. Она же передала экстренным службам точные данные о местонахождении. В конце концов с помощью вертолёта спасателям удалось поднять пострадавших из каньона и доставить их в местную больницу.

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