Спутниковая связь iPhone 14 спасла жизни двух человек

Женщины возвращались домой после посещения Альберты и заблудились возле Макбрайда, небольшой деревни. Пытаясь найти дорогу назад, они попали в автомобильную аварию и оказались в районе, где нет мобильной связи. Женщины проехали около 20 километров по дороге, прежде чем наткнулись на «снежную стену». К счастью, у одной из пострадавших был iPhone 14, и она решила использовать новую функцию экстренного вызова SOS через спутник. Так женщины смогли отправить сообщение и местоположение в колл-центр Apple.

Оттуда вызвали спасателей. Они вытащили автомобиль из-под снега и помогли развернуть его обратно в сторону шоссе.