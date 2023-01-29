Спутниковая связь iPhone 14 спасла жизни двух человек

Спутниковая связь iPhone 14 спасла жизни двух человекОни застряли в снегу без связи
Вместе с iPhone 14 была запущена новая функция безопасности Emergency SOS. Она позволяет связываться со службами экстренной помощи, когда у пользователей нет обычной сотовой связи или сигнала Wi-Fi. Сообщается, что недавно эта функция спасла жизни двух женщин в Канаде.
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Женщины возвращались домой после посещения Альберты и заблудились возле Макбрайда, небольшой деревни. Пытаясь найти дорогу назад, они попали в автомобильную аварию и оказались в районе, где нет мобильной связи. Женщины проехали около 20 километров по дороге, прежде чем наткнулись на «снежную стену». К счастью, у одной из пострадавших был iPhone 14, и она решила использовать новую функцию экстренного вызова SOS через спутник. Так женщины смогли отправить сообщение и местоположение в колл-центр Apple.
Оттуда вызвали спасателей. Они вытащили автомобиль из-под снега и помогли развернуть его обратно в сторону шоссе.