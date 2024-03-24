Спутниковая связь в iPhone спасла жизнь группе из шести туристов

Согласно пресс-релизу офиса шерифа округа Клакамас, во вторник, 19 марта, один из членов семьи использовал Emergency SOS для связи с экстренными службами после напряженного похода со значительным набором высоты. В условиях ограниченного доступа к сотовой связи или Wi-Fi спутниковая функция оказалась бесценной.

Несмотря на то, что связь была установлена около 7:30 вечера, сложные погодные условия и рельеф местности помешали спасательным работам. Поисково-спасательная служба задействовала вездеходы, но не смогла добраться до семьи в ту ночь. Наземные бригады нашли их холодными, мокрыми и обезвоженными около 6:00 утра следующего дня.

Рассматривался вопрос о помощи вертолета, но из-за погодных условий это оказалось невозможным. Наконец, из соседнего округа прибыл снегоход, который, преодолевая сложный рельеф в течение нескольких часов, смог доставить семью в безопасное место к 19:30 среды.