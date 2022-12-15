Спутниковые планы Apple выйдут за рамки чрезвычайных ситуаций

Экстренный вызов через спутниковую связь был одной из главных особенностей сентябрьского мероприятия Apple.

В прошлом месяце сервис был запущен в США и Канаде, чуть позднее эта функция заработала в Великобритании, Франции, Германии и Ирландии.

Патент, выданный в тот же день, когда услуга распространилась на другие страны, предполагает, что спутниковые планы Apple могут выходить за рамки текстовых сообщений и экстренного использования.

Данные спутниковой связи смогут включать медиаданные (например, потоковое видео, телевизионные данные, данные спутникового радио и т.д.), голосовые данные (например, телефонные голосовые данные), интернет-данные и не только.