Сравнение «бюджетного» смартфона Google Pixel 6a с его «потомком» Pixel 7a

Сравнение «бюджетного» смартфона Google Pixel 6a с его «потомком» Pixel 7aОкончательный выбор, само собой, за вами
Gizchina представила краткий обзор смартфонов Google Pixel, сравнив свежий Google Pixel 7a и Pixel 6a. Если вы думали над приобретением одного из этих устройств, то надеемся, что наша выжимка поможет вам сделать правильный выбор.
Pixel 7a выделяется более быстрым процессором, возможностью беспроводной зарядки и более мощной камерой, в то время как Pixel 6a является более бюджетным. Что касается дизайна, оба телефона имеют пластиковый корпус и алюминиевую рамку, но Pixel 7a отличается более «изысканным» внешним видом.
Дисплей - еще одна область отличия, поскольку Pixel 7a предлагает частоту обновления 90 Гц по сравнению с 60 Гц у Pixel 6a. Эта более высокая частота обновления обеспечивает более плавную прокрутку и игровой процесс на Pixel 7a. Под капотом Pixel 7a установлен более быстрый процессор Google Tensor G2 и 8 ГБ оперативной памяти, в то время как Pixel 6a оснащен оригинальным процессором Google Tensor и 6 ГБ оперативной памяти.
Оба телефона имеют достаточный объем памяти с накопителем UFS 3.1 на 128 ГБ, но расширение памяти с помощью карт microSD не поддерживается. Камера Pixel 7a превосходит камеру Pixel 6a, оснащенную 64-Мп основным и 13-Мп сверхширокоугольным объективами, с улучшенной точностью цветопередачи и работой в условиях низкой освещенности.
С точки зрения программного обеспечения оба устройства работают на базе Google Pixel UI, причем Pixel 7a получит более длительное обновление ОС и поддержку патчей безопасности (просто потому что он свежее).
Цена Pixel 7a составляет 499 долларов, а Pixel 6a можно приобрести примерно за 300-350 долларов.
Так что если вышеперечисленные различия вас не пугают, то можете смело брать Pixel 6a, устройство все еще хорошее.