Сравнение «бюджетного» смартфона Google Pixel 6a с его «потомком» Pixel 7a

Оба телефона имеют достаточный объем памяти с накопителем UFS 3.1 на 128 ГБ, но расширение памяти с помощью карт microSD не поддерживается. Камера Pixel 7a превосходит камеру Pixel 6a, оснащенную 64-Мп основным и 13-Мп сверхширокоугольным объективами, с улучшенной точностью цветопередачи и работой в условиях низкой освещенности.

С точки зрения программного обеспечения оба устройства работают на базе Google Pixel UI, причем Pixel 7a получит более длительное обновление ОС и поддержку патчей безопасности (просто потому что он свежее).

Цена Pixel 7a составляет 499 долларов, а Pixel 6a можно приобрести примерно за 300-350 долларов.

Так что если вышеперечисленные различия вас не пугают, то можете смело брать Pixel 6a, устройство все еще хорошее.