Сравнение камер смартфонов среднего класса: Samsung Galaxy A53 против Google Pixel 6a и Nothing Phone (1)Угадайте, кто получил больше всего баллов
Ведущий YouTube-канала Versus сравнил по качеству фото и видео смартфоны Samsung Galaxy A53, Google Pixel 6a и Nothing Phone (1). Два лучших аппарата получили при этом почти одинаковое количество баллов.
Фото: Versus
Как вы считаете, какой смартфон среднего класса на сегодняшний день фотографирует и записывает видео лучше остальных: Google Pixel 6a, Nothing Phone (1) или Samsung Galaxy A53? Эксперт YouTube-канала Versus в одном из выпусков нашёл ответ на этот вопрос.
Первым делом он сопоставил дневные фото, сделанные на основные камеры смартфонов. Больше всего баллов (3) по этому пункту получил Pixel, на втором месте оказался Samsung и на последнем - Nothing Phone (1). Примеры снимков - ниже.
Далее ведущий выяснил, какая модель делает лучше портретные фотографии. И здесь уже Pixel занимает третье место, а лучшими становятся Samsung и Nothing. Ниже вы можете ознакомиться с примерами фото.
Что касается видеосъёмки, то лучше всего показал себя в этом Google Pixel. Худшим оказался Samsung из-за проблем с программным обеспечением во время записи видео.
С точки зрения зума лидирует Pixel, который оказывается стабильнее остальных.
Фронтальная камера наиболее удачной была на Google Pixel 6a. Причём это касается и фотографий, и видео. Nothing в этой категории расположился на втором месте, а Samsung оказался хуже всех из-за отсутствия оптимизации фокуса.
По стабилизации однозначным лидером стал Google Pixel. Далее 2 балла получил Samsung, а 1 балл - Nothing. Записывать замедленное видео тоже лучше на Pixel 6а.
В макросъёмке превосходит остальных Samsung A53, так как у него есть специальный режим для этого (см. 3, 4, 5 фото выше). С точки зрения автофокусировки быстрее всех был Nothing Phone, а медленнее - Google Pixel. По записи аудио лидирует вновь Samsung.
Наконец, в ночное время фотографии и видео получаются у всех моделей довольно посредственными.
Вывод
По итогам обзора больше всего баллов (24) получил Google Pixel 6a. На втором месте с 23 баллами оказался Samsung Galaxy A53. А вот хуже остальных в большинстве сценариев показал себя новый Nothing Phone (1).