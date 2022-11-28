Сравнение камер смартфонов среднего класса: Samsung Galaxy A53 против Google Pixel 6a и Nothing Phone (1)

Как вы считаете, какой смартфон среднего класса на сегодняшний день фотографирует и записывает видео лучше остальных: Google Pixel 6a, Nothing Phone (1) или Samsung Galaxy A53? Эксперт YouTube-канала Versus в одном из выпусков нашёл ответ на этот вопрос.

Первым делом он сопоставил дневные фото, сделанные на основные камеры смартфонов. Больше всего баллов (3) по этому пункту получил Pixel, на втором месте оказался Samsung и на последнем - Nothing Phone (1). Примеры снимков - ниже.