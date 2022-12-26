Сравнение лучших игровых смартфонов 2022 года: Asus ROG Phone 3 против Xiaomi Black Shark 5 Pro и RedMagic 7S Pro

Сравнение лучших игровых смартфонов 2022 года: Asus ROG Phone 3 против Xiaomi Black Shark 5 Pro и RedMagic 7S ProЭксперты выявили победителей в играх и по другим параметрам
В выпуске на YouTube-канале Versus сравнили самые мощные смартфоны этого года для любителей игр: Xiaomi Black Shark 5 Pro, Asus ROG Phone 3, RedMagic 7S Pro. Как думаете, какой из них лучше остальных?
Фото: Versus
Вместо игрового компьютера гораздо дешевле будет приобрести смартфон для игр. Но какую из новейших моделей выбрать? На этот вопрос ответил ведущий YouTube-канала Versus, сравнив Xiaomi Black Shark 5 Pro, Asus ROG Phone 3 и RedMagic 7S Pro.
Первым делом эксперт рассказал о характеристиках дисплея каждого устройства. ROG Phone 3 и RedMagic 7S Pro обладают AMOLED-матрицей, тогда как у Xiaomi Black Shark 5 Pro - OLED. Кроме того, больше остальных разрешение оказывается у ROG Phone: 1080х2448 против 1080х2400. По диагонали чуть отличается от остальных Black Shark 5 Pro: она составляет 6,7 дюйма, в то время как у других - 6,8 дюйма. А по частоте обновления экрана выигрывает ROG Phone: она равняется у него 165 Гц. Что касается тача, то его показатели больше на RedMagic 7S Pro: 960 Гц против 720 Гц у остальных. Эти и другие параметры вы можете увидеть ниже на изображении.
Что касается собственно игровой производительности, то Genshin Impact, Call of Duty, Real Racing 3 шли на всех устройствах без проблем.
Оснащены все три смартфона процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1 и большим объёмом оперативной памяти (от 8 ГБ (только на Black Shark) до 16 ГБ (на Black Shark) или 18 ГБ). Ёмкость постоянной памяти у Xiaomi Black Shark 5 Pro составляет 128 или 256 ГБ, у остальных - 256 или 512 ГБ. Результаты всех тестов вы можете увидеть выше.
Удобнее всего при этом, по словам ведущего, всё-таки играть на Asus ROG Phone 3, так как вы легко можете оптимизировать игры, установить все необходимые настройки.
Лучше остальных в процессе игры охлаждался смартфон RedMagic 7S Pro: до 39,7 градусов по Цельсию. У Asus температура составляла 39,9 градусов, у Black Shark - 40,1 градуса.
Также физические триггеры установлены на Black Shark. Правда, у этого смартфона нет в отличие от остальных разъёма для наушников.
Если говорить о батарее, то её ёмкость у Asus ROG составляет 6000 мАч, у RedMagic - 5000 мАч, у Black Shark - 4650 мА*ч. Быстрее остальных при этом Black Shark: после тестирования у него осталось 65 %, у RedMagic - 70 %, у ROG - 79 %.
Что касается камер, то от них однозначно ожидать много не стоит. По фотографиям, однако, гораздо лучше оказываются Black Shark 5 Pro и ROG Phone 3. Правда, портретный режим всё же хуже на ROG, по мнению ведущего.