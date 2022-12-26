Сравнение лучших игровых смартфонов 2022 года: Asus ROG Phone 3 против Xiaomi Black Shark 5 Pro и RedMagic 7S Pro

Что касается собственно игровой производительности, то Genshin Impact, Call of Duty, Real Racing 3 шли на всех устройствах без проблем.

Оснащены все три смартфона процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1 и большим объёмом оперативной памяти (от 8 ГБ (только на Black Shark) до 16 ГБ (на Black Shark) или 18 ГБ). Ёмкость постоянной памяти у Xiaomi Black Shark 5 Pro составляет 128 или 256 ГБ, у остальных - 256 или 512 ГБ. Результаты всех тестов вы можете увидеть выше.

Удобнее всего при этом, по словам ведущего, всё-таки играть на Asus ROG Phone 3, так как вы легко можете оптимизировать игры, установить все необходимые настройки.

Лучше остальных в процессе игры охлаждался смартфон RedMagic 7S Pro: до 39,7 градусов по Цельсию. У Asus температура составляла 39,9 градусов, у Black Shark - 40,1 градуса.

Также физические триггеры установлены на Black Shark. Правда, у этого смартфона нет в отличие от остальных разъёма для наушников.