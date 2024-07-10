Сравнение младших флагманов: Samsung S24+ против Realme GT 6

В комплекте с Samsung S24+ вы получите только кабель USB. Что касается Realme, то у него в коробке есть зарядка на 120 Вт, чехол, на экран сразу наклеена плёнка.

Дисплей у Samsung прямой, а у Realme скругленный. У S24+ по сравнению с GT 6 есть также беспроводная зарядка, полноценная защита от воды по стандарту IP68. У Realme же защита лишь уровня IP65.

Корпус сзади и спереди у смартфонов из стекла. При этом в руке удобнее лежит Realme.

Частота обновления у обоих устройств 120 Гц, нет проблем с ШИМом. При этом яркость заметно больше у Realme.

В Россию Samsung S24+ поставляется с процессором Exynos 2400, Realme — со Snapdragon 8S Gen 3. Набирает первый 790 тысяч баллов, второй — больше миллиона.

В повседневных задачах разницы между смартфонами нет, но в играх меньше будет нагреваться и троттлить всё-таки Realme.