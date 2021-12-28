Сравнение мощных смартфонов среднего класса: Samsung M52 против Realme GT Master Edition

Сравнение мощных смартфонов среднего класса: Samsung M52 против Realme GT Master EditionМодели сопоставили на YouTube-канале «Кибер Ковбой»
В рамках обзора автор канала протестировал смартфоны Samsung M52 и Realme GT Master Edition. Сравнивались устройства по нескольким параметрам: дизайну, комплектации, звучанию, дисплею, производительности, видам коммуникации и защите, автономности, камерам.
- Дизайн, комплектация, звук. Задняя панель Realme GT Master Edition выполнена довольно стильно, к тому же она не собирает отпечатков и не выскальзывает из рук. А вот у M52 крышка глянцевая, поэтому на ней легко остаются отпечатки. Кроме того, чуть толще оказывается из двух смартфонов Realme. У Samsung при этом отсутствует разъём для наушников.
- Дисплей. У обоих моделей Super AMOLED экран с разрешением Full HD+. У Samsung при этом дисплей сам по себе чуть больше: 6,7 дюйма против 6,43 дюйма. Частота обновления при этом одинаковая: 120 Гц.
- Производительность. На Samsung M52 установлен Snapdragon 778G 5G. В тесте Antutu он набрал 455 тысяч баллов. GT Master Edition работает на том же процессоре, но набирает по результатам тестирования 535 тысяч баллов. На обоих смартфонах можно играть с частотой 60 к/с в Genshin Impact на низких настройках графики.
- Коммуникации и защита. Сканер отпечатка на Realme работает быстро, однако расположен он слишком низко. У M52 он встроен в кнопку разблокировки.
- Автономность. По объёму аккумулятора модели несколько отличаются: это 4300 мАч на Realme и 5000 мАч на Samsung. При этом M52 разряжается медленнее: за 11 часов 12 минут, в то время как GT Master Edition - за 9 часов 43 минуты. А вот скорость зарядки в среднем и премиальном ценовом сегменте у Realme рекордная: от 0 до 100 процентов за 30 минут.
- Камеры. У обоих смартфонов по четыре камеры, включая фронтальную. В то же время в 4К 30 к/с стабилизация на М52 работает плохо. Изображение оказывается обрезанным на Rеalme в отличие от Samsung, но за счёт хорошей стабилизации всё же у GT Master Edition в плане видео есть преимущество. В разрешении Full HD картинка и у Realme, и у Samsung становится примерно одинаковой с точки зрения стабилизации. Из приятных бонусов M52 можно ещё выделить возможность переключения во время съёмки с основной камеры на широкоугольную.
Видео с фронтальной камеры на Realme можно записывать лишь в Full HD, в то время как на Samsung - в 4К. Стабилизация изображения при этом у М52 работает только в Full HD, а в 4К - нет.
Что касается основного объектива, то, по мнению эксперта, лучше оказывается Samsung.
Примеры фотографий вы можете увидеть ниже.
По итогам обзора ведущий заключил: при выборе смартфона нужно отталкиваться от основных потребностей. Realme более компактный, в матовом корпусе, хотя при этом автономность у него хуже и ёмкость аккумулятора тоже меньше. Заряжается он всё же очень быстро. По производительности Samsung и Realme примерно равны. Если говорить о камере, то фото и видео, как считает блогер, лучше получаются на Samsung M52.