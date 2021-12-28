Сравнение мощных смартфонов среднего класса: Samsung M52 против Realme GT Master Edition

Камеры. У обоих смартфонов по четыре камеры, включая фронтальную. В то же время в 4К 30 к/с стабилизация на М52 работает плохо. Изображение оказывается обрезанным на Rеalme в отличие от Samsung, но за счёт хорошей стабилизации всё же у GT Master Edition в плане видео есть преимущество. В разрешении Full HD картинка и у Realme, и у Samsung становится примерно одинаковой с точки зрения стабилизации. Из приятных бонусов M52 можно ещё выделить возможность переключения во время съёмки с основной камеры на широкоугольную.

Видео с фронтальной камеры на Realme можно записывать лишь в Full HD, в то время как на Samsung - в 4К. Стабилизация изображения при этом у М52 работает только в Full HD, а в 4К - нет.

Что касается основного объектива, то, по мнению эксперта, лучше оказывается Samsung.

Примеры фотографий вы можете увидеть ниже.