Сразу несколько смартфонов Xiaomi взорвались во время использования

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Сразу несколько смартфонов Xiaomi взорвались во время использованияКомпания не объясняется
За последние месяцы было несколько сообщений о возгораниях смартфонов Xiaomi. Теперь появилась информация ещё о двух таких случаях: с Poco C3 и Redmi 8.
Первый смартфон, Poco C3, взорвался в кармане у владельца из Индии. В итоге пользователь получил повреждения кожи на ноге. По фотографиям понятно, что возгорание началось с батареи телефона. При этом, как можно догадаться, смартфон не стоял на зарядке во время инцидента.
С Redmi 8 случилась похожая ситуация на прошлой неделе. Смартфон взорвался и поранил четырёхлетнюю племянницу его владельца. Xiaomi же, как утверждается, возложила вину на пользователя. Официальных комментариев китайской компании, впрочем, пока не поступало. Что стало причиной взрывов, тоже неясно.