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Сразу несколько смартфонов Xiaomi взорвались во время использования

Компания не объясняется
За последние месяцы было несколько сообщений о возгораниях смартфонов Xiaomi. Теперь появилась информация ещё о двух таких случаях: с Poco C3 и Redmi 8.
Сразу несколько смартфонов Xiaomi взорвались во время использования

Первый смартфон, Poco C3, взорвался в кармане у владельца из Индии. В итоге пользователь получил повреждения кожи на ноге. По фотографиям понятно, что возгорание началось с батареи телефона. При этом, как можно догадаться, смартфон не стоял на зарядке во время инцидента.

Сразу несколько смартфонов Xiaomi взорвались во время использования

С Redmi 8 случилась похожая ситуация на прошлой неделе. Смартфон взорвался и поранил четырёхлетнюю племянницу его владельца. Xiaomi же, как утверждается, возложила вину на пользователя. Официальных комментариев китайской компании, впрочем, пока не поступало. Что стало причиной взрывов, тоже неясно.

Сразу несколько смартфонов Xiaomi взорвались во время использования