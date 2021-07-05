Сразу несколько смартфонов Xiaomi взорвались во время использования

Первый смартфон, Poco C3, взорвался в кармане у владельца из Индии. В итоге пользователь получил повреждения кожи на ноге. По фотографиям понятно, что возгорание началось с батареи телефона. При этом, как можно догадаться, смартфон не стоял на зарядке во время инцидента.