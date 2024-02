Сразу пять моделей серии Xiaomi Redmi Note 13 сравнили в одном обзоре

Xiaomi Note 13 Pro Plus. Он стоит дороже остальных в линейке и отличается изогнутым дисплеем, наличием влагозащиты по стандарту IP68 (во всех остальных идёт защита по стандарту IP54), виртуальный датчик приближения. Также у этого смартфона самая быстрая зарядка, благодаря которой до 100% зарядить устройство можно за 25 минут. Процессор на Note 13 Pro Plus стоит Dimensity 7300. Что касается дисплея, то у него, как и у всех смартфонов из линейки, решена проблема с ШИМом. Однако функция Always On Display отсутствует.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. От предыдущего аппарата он отличается тем, что дисплей у него плоский, а не изогнутый. Также официальной влагозащиты IP68 у него нет. Процессор здесь тоже стоит неплохой: Snapdragon 7S Gen 2. Есть основная камера на 200 МП с оптической стабилизацией, как и у Note 13 Pro Plus.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Это полный клон смартфона Poco M6 Pro с одним отличием: у него 200-мегапиксельная основная камера с поддержкой оптической стабилизации. В комплекте есть хорошая зарядка на 67 Вт, и полностью смартфон заряжается за 40 минут. У него также достойная автономность, есть стерео, разъём для наушников.