Сразу восемь моделей смартфонов Xiaomi сравнили в одном обзоре

Комплектация у аппаратов почти идентичная. Разница между моделями - только в мощности зарядки. У Poco X5 Pro, F5, X5 Pro, Redmi 12 Pro она составляет 67 Вт, у Poco X5, Redmi Note 12 5G и 4G - 33 Вт, у Redmi Note 12 Pro+ - 120 Вт. Также вы получаете в коробке вместе со смартфоном силиконовый чехол, кабель.

Что касается диагонали экрана, то она везде одинаковая - 6,67 дюйма. Работают все устройства на базе Android 13.

Если говорить о процессорах, то на Redmi Note 12 Pro+ и Note 12 Pro стоит Dimensity 1080, на Poco F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, Poco F5 - 7+ Gen 2, Poco X5 Pro - Snapdragon 778G, Poco X5 - Snapdragon 695, Redmi Note 12 5G - Snapdragon 4 Gen 1, Note 12 5G - Snapdragon 685.

Самый мощный из них, согласно AnTuTu - Poco F5 Pro (1 миллион 304 тысячи баллов), а самый слабый - Note 12 4G (Snapdragon 685).