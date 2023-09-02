Среднебюджетные смартфоны Samsung получат графику AMD

Цель этого шага - повысить производительность видео и фотокамер в этих устройствах среднего ценового диапазона. Хотя это не первая попытка Samsung использовать графику AMD RDNA, поскольку в Exynos 2200 она уже применяется.

Интеграция может и предложит пользователям более высокую производительность камеры и видео в будущих смартфонах Galaxy A, что само собой повысит репутацию Samsung, однако ключевым фактором для потребителей таких смартфонов будет цена.