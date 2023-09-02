Среднебюджетные смартфоны Samsung получат графику AMD

16:31, 02 сентября 2023
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Среднебюджетные смартфоны Samsung получат графику AMDНо не для игр
По сообщениям, компания Samsung интегрирует графику AMD RDNA в свои телефоны среднего класса, такие как Galaxy A35 и Galaxy A55, но основной упор делается не на игры. Вместо этого графика AMD RDNA будет улучшать возможности телефонов по обработке изображений.
Цель этого шага - повысить производительность видео и фотокамер в этих устройствах среднего ценового диапазона. Хотя это не первая попытка Samsung использовать графику AMD RDNA, поскольку в Exynos 2200 она уже применяется.
Интеграция может и предложит пользователям более высокую производительность камеры и видео в будущих смартфонах Galaxy A, что само собой повысит репутацию Samsung, однако ключевым фактором для потребителей таких смартфонов будет цена.