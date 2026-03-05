Среднебюджетный Nothing Phone (4a) Pro получит фирменную «Глиф матрицу»

Впервые такая подсветка появилась во флагмане Nothing Phone (3). В той модели использовалось 489 мини-светодиодов. Они позволяли отображать анимации для уведомлений, звонков. Через него можно было следить за процессом зарядки смартфона, были и мини-игры. В новой версии для Phone (4a) Pro подсветка стала проще. По предварительной информации, она получит около 137 светодиодов.

Пока неясно, уменьшился ли сам размер светящегося круга или изменилось только число светодиодов.