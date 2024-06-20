Среднебюджетный OnePlus Nord CE4 Lite выйдет 24 июня: раскрыты характеристики

Хотя официальные спецификации еще не раскрыты, первые сообщения говорят о том, что Nord CE4 Lite будет отличаться значительными обновлениями, особенно в части вычислительной мощности. Ожидается, что в нем будет установлен чипсет Snapdragon 7 Gen 3. Среди другого - 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Любители камер могут рассчитывать на 50-Мп основной сенсор с OIS.

Кроме того, по слухам, смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч, поддерживающим технологию быстрой зарядки OnePlus.