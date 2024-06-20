Среднебюджетный OnePlus Nord CE4 Lite выйдет 24 июня: раскрыты характеристики

Опубликовано 20 июня 2024, 18:51
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Среднебюджетный OnePlus Nord CE4 Lite выйдет 24 июня: раскрыты характеристикиИ особенности
Дебют OnePlus Nord CE4 Lite запланирован на 24 июня. Так, о смартфоне недавно стало известно больше подробностей.
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Хотя официальные спецификации еще не раскрыты, первые сообщения говорят о том, что Nord CE4 Lite будет отличаться значительными обновлениями, особенно в части вычислительной мощности. Ожидается, что в нем будет установлен чипсет Snapdragon 7 Gen 3. Среди другого - 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Любители камер могут рассчитывать на 50-Мп основной сенсор с OIS.
Кроме того, по слухам, смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч, поддерживающим технологию быстрой зарядки OnePlus.