Среднебюджетный смартфон Nothing Phone (3a) Pro на официальных рендерах

По слухам, оба телефона будут оснащены чипсетом Snapdragon 7s Gen 3. Phone (3a) может поставляться с 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ/256 ГБ хранилища, в то время как Pro может предложить 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Оба устройства оснащены 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и аккумулятором емкостью 5 000 мАч.

Спецификации камер включают основной сенсор на 50 МП, сверхширокоугольный на 8 МП и телеобъектив на 50 МП. Модель Phone (3a) оснащена 2-кратным оптическим зумом, а Pro — перископной камерой с 3-кратным оптическим зумом. Для селфи в Phone (3a) установлена 32-Мп камера, а в Pro — 50-Мп сенсор.