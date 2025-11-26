Среднебюджетный смартфон OnePlus Nord CE 5 получил Android 16 раньше срока

Обновление приносит:

Обновлённый дизайн с эффектами стекла, напоминающими iOS.

Удобную панель быстрых настроек с возможностью перетаскивания элементов.

Расширенные возможности экрана блокировки.

Умный помощник Mind Space на базе ИИ Google Gemini.

Улучшенную систему Fluid Cloud для отображения уведомлений о музыке, спортивных результатах и др.

Повышенную безопасность.

Обновление уже доступно в Индии, а в ближайшее время распространится на другие регионы. Чтобы проверить его наличие, зайдите в Настройки → Система и обновления → Обновление ПО.