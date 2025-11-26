Телефоны
Опубликовано 26 ноября 2025, 20:25
1 мин.

Среднебюджетный смартфон OnePlus Nord CE 5 получил Android 16 раньше срока

OxygenOS 16
OnePlus начала распространение крупного обновления OxygenOS 16 для смартфона OnePlus Nord CE 5. Интересно, что обновление вышло раньше заявленного срока — изначально его планировали выпустить только в декабре.
© OnePlus

Обновление приносит:

  • Обновлённый дизайн с эффектами стекла, напоминающими iOS.

  • Удобную панель быстрых настроек с возможностью перетаскивания элементов.

  • Расширенные возможности экрана блокировки.

  • Умный помощник Mind Space на базе ИИ Google Gemini.

  • Улучшенную систему Fluid Cloud для отображения уведомлений о музыке, спортивных результатах и др.

  • Повышенную безопасность.

Обновление уже доступно в Индии, а в ближайшее время распространится на другие регионы. Чтобы проверить его наличие, зайдите в Настройки → Система и обновления → Обновление ПО.