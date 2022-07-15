Среднебюджетный смартфон Xiaomi Poco F4 5G оказался сложно чинить

Специалист разобрал смартфон и дал ему оценку 5,5/10. По словам блогера, конструкция устройства просто не продумана должным образом с точки зрения ремонтопригодности. Например, замена экрана требует протягивания гибкого кабеля через среднюю раму перед нанесением клея. Фронтальная камера при этом закреплена на месте, поэтому её удаление может привести к повреждению самого сенсора. К счастью, модули задней камеры можно просто снять и заменить после снятия матплаты.

Ещё из хорошего: аккумулятор ёмкостью 4500 мАч легко снимается благодаря прочным язычкам. Сама задняя панель тоже снимается без каких-либо проблем.