Среднебюджетный Vivo G3 оснастили аккумулятором на 6 000 мАч

Опубликовано 18 августа 2025, 16:301 мин.
Среднебюджетный Vivo G3 оснастили аккумулятором на 6 000 мАчМного
Vivo официально представила vivo G3, преемника модели G2, выпущенной в январе 2024 года. Новый смартфон получил 6,74-дюймовый LCD-экран с разрешением 720×1600 и частотой обновления 90 Гц.
© Vivo
Основная камера — 13 МП, фронтальная — 5 МП. Аккумулятор ёмкостью 6,000 мАч поддерживает проводную зарядку 44 Вт. Смартфон работает на MediaTek Dimensity 6300, с 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Для разблокировки используется датчик отпечатка пальца, встроенный в кнопку питания.
Vivo G3 будет доступен в Китае только в черном цвете по цене 1,499 юаней (~210 долларов) за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти и 1,999 юаней (~280 долларов) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Информация о продаже за пределами Китая пока отсутствует.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный