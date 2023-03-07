Среднеуровневые смартфоны Samsung 2023 года окажутся дорогими

По словам информатора SnoopyTech, Galaxy A14 5G будет стоить 219 евро (около 18 тысяч рублей по актуальному курсу) за версию на 64 ГБ. А вот Galaxy A34 5G и Galaxy A54 5G с 128 ГБ памяти оценили в 419 и 519 евро соответственно (около 34 тысяч и 42 тысяч рублей).

Предшественники этих моделей были дешевле.