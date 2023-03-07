Среднеуровневые смартфоны Samsung 2023 года окажутся дорогими

15:12, 07 марта 2023
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Среднеуровневые смартфоны Samsung 2023 года окажутся дорогимиЕжегодное подорожание
В преддверии официального запуска в сеть утекли цены на Galaxy A14 5G, Galaxy A34 5G и Galaxy A54 5G. Как пишет Sammobile, эти смартфоны могут прожечь большую дыру в вашем кармане.
Фото: Samsung
По словам информатора SnoopyTech, Galaxy A14 5G будет стоить 219 евро (около 18 тысяч рублей по актуальному курсу) за версию на 64 ГБ. А вот Galaxy A34 5G и Galaxy A54 5G с 128 ГБ памяти оценили в 419 и 519 евро соответственно (около 34 тысяч и 42 тысяч рублей).
Предшественники этих моделей были дешевле.