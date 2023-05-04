Средняя цена проданных iPhone достигла рекордно высокого уровня

Средняя цена продажи iPhone обычно выше в праздничный сезон или в месяц запуска, что делает это достижение еще более впечатляющим.

В этом году наибольшей популярностью пользовались модели iPhone 14 Pro и Pro Max, в то время как стандартные модели пользовались меньшим спросом, чем ожидалось, из-за минимальных изменений в дизайне и функциях. Сейчас Apple сосредоточена на совершенствовании моделей iPhone 15 Pro. Менее чем через пять месяцев стартуют продажи iPhone 15, и Apple потребуется предоставить новые инновационные функции, чтобы продолжить тенденцию рекордно высоких средних цен.