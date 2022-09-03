Средняя цена продажи флагманских смартфонов стала самой высокой за всю историю

Apple во втором квартале 2022 года продолжила лидировать в премиум-сегменте с долей 57%. Продажи Samsung выросли на 2% в годовом исчислении, и её доля также увеличилась, поскольку S22 Ultra продолжает оставаться самым продаваемым Android-смартфоном среди флагманов.

Доля китайских производителей OPPO, Xiaomi и Huawei снизилась, поскольку их внутренний рынок испытывал трудности во втором квартале 2022 года. Тем не менее, продажи vivo выросли на 59% в годовом исчислении. Увеличение доли «Других» брендов было в основном связано с HONOR. За последние несколько кварталов бренд быстро расширялся в Китае, а модель HONOR 70 была самой продаваемой в премиум-сегменте.