ferra.ru
Телефоны
Вчера 21:55

Средняя цена продажи смартфона выросла по всему миру

Бюджетные устройства покупали неохотно, а вот дорогие — с удовольствием
Из-за пандемии COVID-19 мировой рынок смартфонов столкнулся с падением, и восстановится он ещё не скоро. Тем не менее, согласно последнему отчёту исследовательской компании Counterpoint, средняя цена продажи смартфона выросла по всему миру на 10%.

Аналитики сравнили показатели второго квартала 2020 года и второго квартала 2019 года. Единственным регионом, где средняя цена продажи смартфона снизилась на 5% стала Латинская Америка.

Дело в том, что несмотря на общее падение, сегмент премиальных смартфонов сильно не пострадал. Поставки таких устройств снизились лишь на 8% по сравнению с предыдущим годом.

В карантинный период больше всего выиграла компания Apple, которая лишь увеличила поставки iPhone на 3%. Также на среднюю цену реализации повлияло распространение 5G-устройств. Кроме того, во время пандемии вырос спрос на девайсы для игр и работы, что заставило пользователей обратиться к премиальным смартфонам.

Бюджетные устройства при этом покупали неохотно из-за закрытия офлайн магазинов и снижения покупательной способности людей с низким и средним доходом.