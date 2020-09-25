Средняя цена продажи смартфона выросла по всему миру

Аналитики сравнили показатели второго квартала 2020 года и второго квартала 2019 года. Единственным регионом, где средняя цена продажи смартфона снизилась на 5% стала Латинская Америка.

Дело в том, что несмотря на общее падение, сегмент премиальных смартфонов сильно не пострадал. Поставки таких устройств снизились лишь на 8% по сравнению с предыдущим годом.

В карантинный период больше всего выиграла компания Apple, которая лишь увеличила поставки iPhone на 3%. Также на среднюю цену реализации повлияло распространение 5G-устройств. Кроме того, во время пандемии вырос спрос на девайсы для игр и работы, что заставило пользователей обратиться к премиальным смартфонам.

Бюджетные устройства при этом покупали неохотно из-за закрытия офлайн магазинов и снижения покупательной способности людей с низким и средним доходом.