Средняя цена смартфона Samsung достигла максимального показателя за шесть лет

Средняя цена в январе-марте была равна $292. Это на 8,5% больше, чем было годом ранее. Выше наблюдалось только во втором квартале 2014 года, когда показатель достиг $297.

Аналитики считают, что средняя цена смартфона Samsung выросла во многом из-за выхода гибких устройств и флагманской линейки Galaxy S20. Тот же Galaxy Z Flip сейчас стоит около $1,370.

Пока неясно, каким получится средний результат по итогам года. Но есть основания полагать, что высоким, ведь к осени готовится выход новой флагманской линейки Galaxy Note20, которая может не порадовать ценами.