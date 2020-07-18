США могут вынудить Huawei использовать в смартфонах 2021 года американские процессоры

TSMC должна выполнить текущие заказы Huawei к сентябрю 2020. Сообщается, что производитель изготавливает чипы Kirin 1020 для Mate 40 по 5-нм техпроцессу. Однако Huawei успела заказать только 8 млн процессоров, прежде чем появился запрет США. А продажи серии Mate 40 по прогнозам должны преодолеть отметку в 10 млн. То есть готовых Kirin 1020 не хватит. А изготовить такие продвинутые чипы китайские фирмы, вероятно, не смогут.

Всё это может заставить Huawei обратиться не к фирменным процессорным решениям. Недавно прокатился слух о том, что Qualcomm подала заявку на получение лицензии, которая позволила бы компании поставлять Huawei свои чипы. Если заявка будет одобрена, то китайцы смогут применять процессоры Snapdragon в будущих смартфонах Mate 50 и P50.

Что касается Mate 40, то есть вероятность выпуска версии смартфона на чипах MediaTek за пределами Китая. То есть глобальная версия новинки Huawei может оказаться слабее, чем китайская, ведь у MediaTek нет 5-нм процессоров.