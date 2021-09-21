США начали обсуждать новые санкции против независимой Honor

Представители Пентагона и Министерства энергетики хотят, чтобы компания была включена в список юридических лиц, которым запрещено торговать с американскими компаниями, если они не получат специального разрешения. Министерство торговли же и Государственный департамент выступили против.

Сторонники решения считают, что Honor тоже может быть угрозой безопасности для США, поэтому ограничения технологический экспорт должны быть введены. Указывается на то, что компанию тоже поддерживает государство. Дело в том, что компания Zhixin New Information Technology, которой теперь принадлежит Honor, создана двумя инвесторами, связанными с муниципальным правительством Шэньчжэня.

Противники решения утверждают, что Honor не производит ядерные материалы или компоненты, а её устройства не продаются в США, поэтому нет смысла запрещать бренду торговать с американскими компаниями. Это нанесёт больший ущерб экономике США, а не Китая.