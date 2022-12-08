США против Китая: сравнение камер Google Pixel 6a и OnePlus 10T

В выпуске на канале Fiiber на YouTube эксперт сравнил по качеству фото и видео Google Pixel 6a и OnePlus 10T. Какой же смартфон стоит купить, если для вас важна камера?

OnePlus 10T оснащён основным модулем в 50 МП с оптической стабилизацией, ультрашириком в 8 МП, макрокамерой в 2 МП. Фронтальный объектив у него имеет разрешение 16 МП.

Что касается Google Pixel 6a, то на нём стоит двойная задняя камера (по 12 МП каждый модуль) и фронтальная (8 МП).

С основной камеры на OnePlus 10T фотографии днём получаются более натуральные, но в целом фото с Pixel 6a приятнее, хотя и временами контрастнее. Как видно на снимках ниже, в дневное время фото с основной камеры у обоих смартфонов получаются примерно одинаковые.