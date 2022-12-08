США против Китая: сравнение камер Google Pixel 6a и OnePlus 10T

США против Китая: сравнение камер Google Pixel 6a и OnePlus 10TКто окажется лучше?
Ведущий YouTube-канала Fiiber выяснил, какой смартфон делает фото и записывает видео лучше: OnePlus 10T или Google Pixel 6a. Результаты вышли неоднозначными.
Фото: Fiiber
В выпуске на канале Fiiber на YouTube эксперт сравнил по качеству фото и видео Google Pixel 6a и OnePlus 10T. Какой же смартфон стоит купить, если для вас важна камера?
OnePlus 10T оснащён основным модулем в 50 МП с оптической стабилизацией, ультрашириком в 8 МП, макрокамерой в 2 МП. Фронтальный объектив у него имеет разрешение 16 МП.
Что касается Google Pixel 6a, то на нём стоит двойная задняя камера (по 12 МП каждый модуль) и фронтальная (8 МП).
С основной камеры на OnePlus 10T фотографии днём получаются более натуральные, но в целом фото с Pixel 6a приятнее, хотя и временами контрастнее. Как видно на снимках ниже, в дневное время фото с основной камеры у обоих смартфонов получаются примерно одинаковые.
При недостаточном освещении вперёд вырывается уже Pixel 6a. Это заметно по тому, что он гораздо лучше обрабатывает засветы, чем OnePlus 10T. Это касается и основной, и широкоугольной камеры.
Снимки людей в режиме портрета и без него удачнее выходят в большинстве случаев тоже на PIxel. Особенно видно это при плохом освещении и при очень ярком заднем фоне.
Видео гораздо лучше записывает также Google Pixel 6а. Оба аппарата могут снимать видео в 4К со стабилизацией, но всё же лучше себя показывает Pixel. То же самое можно сказать и о фронтальной камере: в плане видеосъёмки она лучше у Pixel 6a.
Вывод
В целом фотографии и видео с Google Pixel 6а и OnePlus 10T получаются довольно похожими. Но в некоторых сценариях чуть лучше оказывается Pixel 6а.