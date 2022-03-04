США разрешили Samsung и LG не вводить санкции против России

Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Ку встретился с высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне. Страну в итоге исключили из FDPR — правил контроля иностранных продуктов. Благодаря этому LG, Samsung и SK Hynix не придётся получать лицензии США для поставок устройств, которые были разработаны с помощью американских технологий или программного обеспечения.

Впрочем, Южная Корея решила ввести собственные меры. Она ограничит продажи «стратегических товаров» и запретит экспорт в 49 российских организаций. Пока об остановке поставок пользовательской электроники никто не говорит.