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Сегодня 15:18
США запретили Intel продавать чипы Huawei
Отозвали лицензии
Администрация Трампа уведомила поставщиков Huawei, в том числе Intel, что отзывает у них лицензии на продажу компонентов китайской компании. Также власти США собираются отклонить другие заявки на получение лицензий.
Как отмечает Reuters, эта нападка на Huawei, вероятно, последняя со стороны администрации Трампа. К сожалению, Huawei и Intel не стали комментировать ситуацию. О каких именно лицензиях идёт речь, тоже не сообщается. По информации источников, всего у четырёх компаний-поставщиков отозвали восемь лицензий.
Сообщается, что одну лицензию изъяли у японской компании-производителя флеш-памяти Kioxia Corp.
Напомним, Intel получила лицензии на поставку определённых продуктов Huawei от американских властей в сентябре 2020 года. США разрешили продавать китайской компании несложные продукты без возможностей 5G.