США запретили Intel продавать чипы Huawei

Как отмечает Reuters, эта нападка на Huawei, вероятно, последняя со стороны администрации Трампа. К сожалению, Huawei и Intel не стали комментировать ситуацию. О каких именно лицензиях идёт речь, тоже не сообщается. По информации источников, всего у четырёх компаний-поставщиков отозвали восемь лицензий.

Сообщается, что одну лицензию изъяли у японской компании-производителя флеш-памяти Kioxia Corp.

Напомним, Intel получила лицензии на поставку определённых продуктов Huawei от американских властей в сентябре 2020 года. США разрешили продавать китайской компании несложные продукты без возможностей 5G.