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Опубликовано 23 октября 2024, 10:30
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Стал известен дизайн игрового смартфона Asus ROG Phone 9

Добавятся некоторые детали к дизайну предыдущей модели
Портал GizmoChina показал рендеры ожидаемого игрового смартфона Asus ROG Phone 9. Анонс телефона должен состояться 19 ноября.
Стал известен дизайн игрового смартфона Asus ROG Phone 9

© Asus

Asus ROG Phone 9 — игровой смартфон, который продолжит линию высокой производительности и времени автономной работы предшествующей модели, — ROG Phone 8. Инсайдеры называют автономность «исключительным» качеством смартфонов ROG Phone.

Дизайн в целом останется привычным, удобным прежде всего для геймеров. Добавятся светодиодная подсветка на задней панели и «брутальные» формы.

Ссылаясь на свои источники, GizmoChina пишет, что Asus «обещает беспрецедентную производительность и эффективность» новой модели. Отвечать за «захватывающий игровой процесс без задержек» будет чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite с процессором Oryon 2-го поколения и усовершенствованным графическим процессором Adreno. Причём ROG Phone 9 — одно из первых устройств на рынке, которые получат этот чипсет.