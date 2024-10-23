Стал известен дизайн игрового смартфона Asus ROG Phone 9

Asus ROG Phone 9 — игровой смартфон, который продолжит линию высокой производительности и времени автономной работы предшествующей модели, — ROG Phone 8. Инсайдеры называют автономность «исключительным» качеством смартфонов ROG Phone.

Дизайн в целом останется привычным, удобным прежде всего для геймеров. Добавятся светодиодная подсветка на задней панели и «брутальные» формы.

Ссылаясь на свои источники, GizmoChina пишет, что Asus «обещает беспрецедентную производительность и эффективность» новой модели. Отвечать за «захватывающий игровой процесс без задержек» будет чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite с процессором Oryon 2-го поколения и усовершенствованным графическим процессором Adreno. Причём ROG Phone 9 — одно из первых устройств на рынке, которые получат этот чипсет.