Стала известна дата анонса новых смартфонов Samsung Galaxy S26

Изображение подтверждает слухи о том, что анонс состоится на месяц позже, чем в прошлом году. На мероприятии ожидается презентация трёх моделей: Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra. Также компания, вероятно, представит новые беспроводные наушники Galaxy Buds 4.

Несмотря на февральский анонс, продажи смартфонов, согласно последним данным, начнутся не сразу. Хоть предзаказ откроют в день презентации, купить новые гаджеты без него можно будет только с 11 марта.

Ждём официального анонса.