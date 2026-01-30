Стала известна дата анонса новых смартфонов Samsung Galaxy S26

Опубликовано 30 января 2026, 22:351 мин.
Стала известна дата анонса новых смартфонов Samsung Galaxy S26Если верить слитым кадрам
Постер предстоящего мероприятия Samsung Galaxy Unpacked попал в сеть. Согласно ему, компания представит свою новую флагманскую линейку смартфонов 25 февраля.
© СМИ
Изображение подтверждает слухи о том, что анонс состоится на месяц позже, чем в прошлом году. На мероприятии ожидается презентация трёх моделей: Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra. Также компания, вероятно, представит новые беспроводные наушники Galaxy Buds 4.
Несмотря на февральский анонс, продажи смартфонов, согласно последним данным, начнутся не сразу. Хоть предзаказ откроют в день презентации, купить новые гаджеты без него можно будет только с 11 марта.
Ждём официального анонса.