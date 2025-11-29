Самым интересным параметром стал аккумулятор. Его ёмкость составит 8300 мАч — самый большой среди всех телефонов OnePlus. Для быстрой зарядки, вероятно, предусмотрена поддержка мощности 100 Вт.

Устройство будет работать на новейшем Snapdragon 8 Gen 5. Экран представляет собой OLED-дисплей с 165 Гц.

Основная камера будет двойной: главный датчик на 50 мегапикселей и дополнительный на 8 мегапикселей. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон сразу получит свежую Android 16.

Продажи OnePlus Ace 6T в Китае, согласно данным оператора, начнутся 19 декабря.