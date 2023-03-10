Стала ярче: на «живых» фото показали новую раскладушку с гибким экраном Motorola Razr

13:28, 10 марта 2023
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Стала ярче: на «живых» фото показали новую раскладушку с гибким экраном Motorola RazrДизайн интересный
Сайт 91mobiles опубликовал фотографию, которая демонстрирует нам новый смартфон-раскладушку Motorola Razr (2023). Его дизайн претерпел изменения.
Фото: Motorola
Впервые две половины устройства окрашены в разные цвета: верхняя — в чёрный, а нижняя — в тёмно-бордовый. Также можно увидеть двойные камеры на задней панели.
91mobiles
Ожидается, что 2,7-дюймовый дисплей Razr станет больше и, возможно, получит новые возможности. Сейчас он позволяет пользователям просматривать уведомления, управлять музыкой, делать селфи и др.