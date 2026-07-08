Стали известны цены на новую линейку Google Pixel 11. Они… кусаются

Все версии теперь будут начинаться с 256 ГБ памяти, (раньше базовый объём составлял 128 ГБ). Младшие модели остались на уровне прошлого года, а вот старшие версии (Pro XL и Fold) подорожали примерно на 100 евро.

Pixel 11 с 256 ГБ стоит €999 , за 512 ГБ просят €1 129 .

Pixel 11 Pro с 256 ГБ – €1 199 , за 512 ГБ — €1 329 , за 1 ТБ — €1 589 .

Pixel 11 Pro XL (256 ГБ) — €1 399, 512 ГБ — €1 529, 1 ТБ — €1 789.

Складной Pixel 11 Pro Fold (256 ГБ) — €1 999, 512 ГБ — €2 129, 1 ТБ — €2 389.

Также стали известны цвета. Обычный Pixel 11 выйдет в сером, чёрном, розовом и зелёном. Модели Pro и Pro XL предложат в белом, чёрном, бежево-розовом и тёмно-зелёном. Складная версия будет доступна только в чёрном и зелёном.