Стали известны цены выносливых умных часов Huawei Watch GT 5 в России

В линейке Huawei Watch GT5 представлены два уникальных дизайна, выполненных из «высококачественных материалов». Часы оснащены системой HUAWEI TruSense, обеспечивающей мониторинг здоровья, а также GPS Huawei Sunflower для тренировок по бегу, велоспорту и гольфу.

Модель GT5 Pro 46 мм выполнена из титана аэрокосмического класса, а стандартные версии GT5 46 мм и 41 мм — из нержавеющей стали. Также предлагается широкий выбор ремешков.

Также представлены новые циферблаты: 12 для GT5 и 14 для GT5 Pro, каждый с виджетами и умными функциями, а новая функция «Эмоции» помогает пользователям «лучше понимать свое эмоциональное состояние».