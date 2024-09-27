Стали известны цены выносливых умных часов Huawei Watch GT 5 в России

Опубликовано 27 сентября 2024, 19:001 мин.
Стали известны цены выносливых умных часов Huawei Watch GT 5 в РоссииЕсть новые циферблаты
М. Видео-Эльдорадо начал продажи флагманской серии смарт-часов Huawei Watch GT5 и GT5 Pro. Цены стартуют от 22 999 рублей за GT5 и от 29 999 рублей за GT5 Pro.
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В линейке Huawei Watch GT5 представлены два уникальных дизайна, выполненных из «высококачественных материалов». Часы оснащены системой HUAWEI TruSense, обеспечивающей мониторинг здоровья, а также GPS Huawei Sunflower для тренировок по бегу, велоспорту и гольфу.
Модель GT5 Pro 46 мм выполнена из титана аэрокосмического класса, а стандартные версии GT5 46 мм и 41 мм — из нержавеющей стали. Также предлагается широкий выбор ремешков.
Также представлены новые циферблаты: 12 для GT5 и 14 для GT5 Pro, каждый с виджетами и умными функциями, а новая функция «Эмоции» помогает пользователям «лучше понимать свое эмоциональное состояние».