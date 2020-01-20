Стали известны характеристики нового самого дешёвого смартфона Nokia

Габариты устройства составляют 146,56 х 70,46 миллиметров. Примерно такие же размеры имеет Nokia 2.2, а значит можно предположить, что новинка получит аналогичный экран — от 5,7 до 5,8 дюйма. Кроме того, из данных FCC ясно, что смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 2920 мАч.

Также ожидается, что Nokia 1.3 получит более качественную камеру и будет работать под управлением Android 10 (Go Edition). Когда состоится анонс новинки, пока неизвестно, но, скорее всего, в ближайшее время.